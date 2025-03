AO VIVO: Acompanhe o terceiro e último dia de desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio Janeiro

Ao todo, quatro escolas se apresentarão na última noite de desfiles da elite do carnaval carioca; acompanhe

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vila Isabel no desfile de ontem



22h04 – Ficha técnica

Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel

Fundação: 10/11/1955

Cores: Verde e Branco

Presidente: Flávio da Silva Santos

Enredo 2025: Voltando para o futuro não há limites pra sonhar

Carnavalescos: Renato Lage e Márcia Lage

Diretor de Carnaval: Mauro Amorim

Intérprete: Zé Paulo Sierra

Mestre de Bateria: Dudu

Rainha de Bateria: Fabíola Andrade

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Diogo Jesus e Bruna Santos

Comissão de Frente: Marcelo Misailidis

22h01 – Mocidade apresenta o enredo “Voltando para o futuro não há limites pra sonhar”, centralizado no homem e a sua criatividade e relação com a tecnologia.

22h00 – Boa noite! Iniciamos agora a transmissão AO VIVO do último dia dos desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba do Carnaval do Rio de Janeiro. Logo mais, às 22h a Mocidade Independente de Padre Miguel abrirá a festa na noite carioca.