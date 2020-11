Carro cai no espelho d’água do Ministério da Justiça; PF investiga

Veículo invadiu o local por volta das 23h40 do domingo; Polícia Federal não deu mais detalhes

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/11/2020 Ministério da Justiça fica na Esplanada dos Ministérios, próxima ao Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal



Um carro invadiu o espelho d’agua do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília, por volta das 23h40 do domingo, 15. A pasta acionou a Polícia Militar do Distrito Federal, que, quando consultada pela reportagem da Jovem Pan, afirmou não poder dar mais informações sobre a ocorrência, que agora está a cargo da Superintendência Regional da Polícia Federal no DF. Inicialmente, a PM isolou o local. O ministério afirmou em nota que segue em pleno funcionamento nesta segunda-feira, 16, e que “as diligências iniciais estão em andamento”. O Ministério da Justiça fica na Esplanada dos Ministérios, próxima ao Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.

Segundo informações obtidas pela Folha de S. Paulo na madrugada de segunda, o carro estava sem motorista. Um objeto de madeira teria sido amarrado ao acelerador para manter o carro em movimento. Pela suspeita de um possível atentado, o esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da PM do Distrito Federal foi acionado, diz o jornal. A PMDF apagou as informações e fotos que foram divulgadas sobre a ocorrência. A PF ainda não deu mais detalhes além dos informados pelo Ministério da Justiça.