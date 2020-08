Covid-19: Brasil soma 1.204 mortes e mais de 45 mil novos casos em 24 horas

Total de mortes no país é de 112.304 e os casos confirmados chegam a 3.501.975

FEPESIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Mortes pela Covid-19 já passam de 112 mil no país



O Ministério da Saúde atualizou os números da Covid-19 no país. Nas últimas 24 horas foram registradas 1.204 mortes, totalizando 112.304, e 45.323 novos casos no Brasil, chegando ao número total de 3.501.975 contaminações. A taxa de mortalidade é de 53,4 e de letalidade 3,2%. Segundo a pasta, 2.653.407 pessoas já se recuperaram da doença, enquanto outras 736.264 estão em observação. O estado de São Paulo continua em primeiro como o mais afetado pelo novo coronavírus com 27.905 óbitos, sendo 314 deles somente de ontem para hoje; o número de casos está em 730.828, com 9.451 nas últimas 24 horas.

Em entrevista concedida ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo, José Medina, informou que as medidas de proteção contra a Covid-19 devem se manter, por pelo menos, mais seis meses. “Precisamos nos preparar para manter todos os cuidados, usar máscara de proteção, distanciamento consciente, preocupação em casa, adotando o uso de máscara e preocupação também no transporte público. Mantendo todos os cuidados pelo menos até o final do ano e, impassivelmente, por mais alguns meses do começo do próximo ano”, explicou.

Um levantamento divulgado hoje pelo IBGE apontou que cerca de 13,3 milhões de pessoas, o equivalente a 6,3% da população brasileira, já tinham feito algum teste para diagnóstico da Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia até julho de 2020. Cerca de 20,4% dos testados, 2,7 milhões de pessoas, obtiveram resultado positivo para o novo coronavírus — enquanto 79,6% testaram negativo. Os dados são da Pnad Covid-19 mensal. A realização de testes foi um dos seis novos temas abordados em julho pelo levantamento, que integra as Estatísticas Experimentais do Instituto.