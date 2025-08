São Paulo tem festas italianas e japonesa neste fim de semana

Começa neste final de semana a tradicional Festa de Nossa Senhora Achiropita, localizada no bairro do Bixiga; evento vai até 30 de agosto

A cidade de São Paulo está se preparando para um fim de semana vibrante e repleto de eventos culturais, com destaque especial para a tradicional Festa de Nossa Senhora Achiropita, localizada no charmoso bairro do Bixiga. Esta celebração, que se inicia neste fim de semana e se estende até o dia 30 de agosto, é reconhecida como uma das maiores festas italianas do Brasil. Dona Maria Emília, relações públicas do evento, enfatizou a grandiosidade do consumo de alimentos durante a festa, mencionando que serão utilizadas 20 toneladas de farinha para fogaça, 12 toneladas de macarrão e 20 mil litros de molho, além de 30 mil litros de bebidas. A festa acontece das 17h às 22h, e a recomendação é chegar cedo para aproveitar ao máximo.

Além da festa italiana, São Paulo oferece uma variedade de outras opções culturais para os seus moradores e visitantes. Este é o último fim de semana do renomado Festival de Inverno de Campos do Jordão, considerado um dos maiores festivais de música clássica da América Latina. Com um total de 91 apresentações gratuitas, o festival se espalha por oito locais, sendo quatro na capital paulista e quatro em Campos do Jordão. Para os entusiastas da música clássica, esta é uma oportunidade imperdível de desfrutar de concertos de alta qualidade.

Outra atração imperdível é a Festa das Cerejeiras, que celebra a rica cultura japonesa no Parque do Carmo, situado na zona leste de São Paulo. Este evento, que também se encerra neste fim de semana, oferece aos visitantes apresentações de danças folclóricas e uma ampla variedade de comidas típicas japonesas. A entrada é gratuita, e a festa ocorre de sexta a domingo, das 9h às 17h.

Com tantas opções culturais disponíveis, o fim de semana promete ser agitado e repleto de descobertas para os paulistanos e turistas que desejam explorar a rica diversidade cultural que São Paulo tem a oferecer. Seja apreciando a culinária italiana, a música clássica ou a cultura japonesa, há algo para todos os gostos na cidade.

