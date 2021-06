Homem que matou a filha após ser acusado de estupro entra para lista de mais procurados de SP

Horácio Nazareno Lucas está desaparecido desde outubro de 2018 e teve a prisão preventiva decretada; ele havia deixado a prisão horas antes de cometer o crime

Divulgação/Polícia Civil Horácio é procurado desde outubro de 2018



Horácio Nazareno Lucas, que matou a filha de 13 anos a facadas depois de ter sido acusado de estupro por ela, apareceu na lista de mais procurados do Estado de São Paulo da Polícia Civil. O caso aconteceu em 3 de outubro de 2018 na cidade de São Roque horas após Horácio deixar a prisão depois de ter cumprido pena por ter estuprado sua cunhada. Neste período, sua filha também o denunciou pelo mesmo crime. Desde que esfaqueou a adolescente, Horácio está desaparecido. O inquérito sobre o caso foi concluído e o homem teve a prisão preventiva decretada, mas nunca foi encontrado pelas autoridades. De acordo com a Polícia Civil, o procurado tem 31 anos atualmente e possui uma tatuagem no braço esquerdo. É possível realizar a denúncia através do telefone (11) 3311-3148 e do e-mail procurados@policiacivil.sp.gov.br.