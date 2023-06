Justiça decreta prisão temporária de suspeitos da morte do ator Jeff Machado

Ambos haviam sido indiciados por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver; corpo do ator oi encontrado dentro de um baú que estava enterrado em um terreno

Reprodução/Instagram/jeffmachadocosta Jeff Machado tinha 44 anos estava desparecido desde janeiro



O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) aceitou os pedidos da Polícia Civil e do Ministério Público e determinou a prisão de dois homens suspeitos pela morte do ator Jeff Machado, de 44 anos. A decisão foi tomada pela 1ª Vara Criminal da capital fluminense. Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, e Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29, já haviam sido iniciados pela polícia por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O corpo do ator foi encontrado no dia 22 de maio. A vítima estava desaparecida desde o dia 27 de janeiro. O corpo de Jeff foi encontrado dentro de um baú que estava enterrado em um terreno no Rio. Ele chegou a atuar na novela “Reis”, da Record TV. Os dois suspeitos chegaram a confessar que participaram do crime, mas afirmaram que foram responsáveis pela ocultação do corpo e atribuíram o assassinato a uma terceira pessoa. A versão foi descartada pela polícia. A reportagem do site da Jovem Pan tenta localizar a defesa dos investigados.

Mais cedo, o Ministério Público do Rio de Janeiro emitiu um comunicado onde solicitou a prisão dos dois suspeitos. Para o promotor de Justiça Sauvei Lai, o crime foi premeditado por Bruno, com auxílio de Jeander. “Os ora indiciados são suspeitos de praticarem os crimes de homicídio e de ocultação de cadáver contra Jefferson, aproveitando-se do momento em que mantinham relação sexual com a vítima para pôr em prática plano criminoso, estrangulando-a e colocando o seu cadáver em um baú, para, posteriormente, ocultá-lo no terreno do imóvel alugado por Bruno, onde o enterraram e concretaram a cerca de dois metros de profundidade”, diz o pedido de prisão.