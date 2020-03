Não há possibilidade de fechamento de fronteira no Brasil, diz Bolsonaro

Carolina Antunes/PR Alguns países como os Estados Unidos, a Itália e a Espanha já tomaram essa decisão



O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta segunda-feira (16) que não há possibilidade de fechar as fronteiras do Brasil devido ao avanço da pandemia do coronavírus. As informações são da Rádio Bandeirantes.

Alguns países como os Estados Unidos, a Itália e a Espanha já tomaram essa decisão.

Bolsonaro, porém, disse não ser favorável a medidas extremas. “Hoje a tarde teremos reuniões com o Ministério da Defesa para tratar desse assunto. Mas o Brasil é um país sem fronteiras, não tem espaço na lei para fechar.”