Pandemia, crise econômica e guerra da vacina: Confira a retrospectiva 2020 do Jornal da Manhã

Entre disputas políticas e medidas sanitárias, relembre os principais fatos que marcaram o ‘ano da Covid-19’

EFE/EPA/NIC BOTHMA Com períodos de reaberturas e isolamentos, países anunciaram medidas para conter a crise sanitária e econômica no mundo



Aprovação de vacinas, sanções, impactos econômicos e declarações polêmicas. O ano de 2020 foi marcado por intensos avanços do coronavírus e disputas políticas. No ano da Covid-19, prefeitos, governadores, autoridades de saúde e até o presidente de República, Jair Bolsonaro, protagonizaram diversos embates sobre os principais temas que rondaram a pandemia, entre eles adesão e impactos do isolamento social, a luta presidencial pela reabertura econômica, a corrida mundial pelo desenvolvimento de vacinas e as contradições quanto ao uso indiscriminado de medicamentos, como a cloroquina, hidroxicloroquina, remdesivir e o vermífugo “annita”, contra a doença. Ao longo dos debates, disputas e sanções, mais de 191 mil brasileiros foram vítimas da Covid-19, enquanto 7,4 milhões de pessoas que se infectaram pelo vírus, em casos leves e graves, lutavam contra sequelas – muitas delas desconhecidas – da doença que mudou o mundo e as relações humanas. Neste fim de ano, relembre os principais fatos que marcaram o “ano da Covid-19”: