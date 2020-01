Federação dos Petroleiros anuncia greve a partir de sábado, dia 1º

Sindiquimica/PR Trabalhadores do setor petroquímico estão acampados na Fafen-PR



A Federação Única dos Petroleiros (FUP) definiu após assembleias em todo o país que entrará em greve a partir do dia 1º de fevereiro (sábado). A Petrobras já foi comunicada.

Entre as reivindicações, segundo o comunicado da instituição, estão as demissões causadas pelas privatizações, o descumprimento do acordo coletivo de trabalho, o fechamento da Fábrica de Fertilizações Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR), e aumento do preço dos combustíveis.

Segundo o texto, os petroleiros garantem que a paralisação não afetará o abastecimento do país. Trabalhadores acampam na sede da Fafen-PR há oito dias para tentar evitar o fechamento da unidade.

* Com informações do Estadão Conteúdo.