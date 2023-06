Rede de escola que teve Lemann como investidor chega a São Paulo com média de mensalidade de R$ 8.000

Escola Eleva se apresenta como instituição de ensino bilíngue e educação integral; a instituição está no segmento premium da categoria

Divulgação O prédio da nova escola ficará no bairro da Vila Mariana



Depois de ter unidades em Brasília, Rio de Janeiro e Recife, a Escola Eleva prepara-se para desembarcar em São Paulo. Com ensino bilíngue e horário integral, a instituição está no segmento premium da categoria. Fundada em 2017 pela Gera Capital, gestora de recursos que tem Jorge Paulo Lemann entre os sócios; a rede faz parte desde 2022 do Inspired Education Group, que tem abrangência internacional e mais de 80 mil estudantes. O complexo paulistano de ensino vai ocupar o prédio construído na década de 1920 e que já abrigou a Faculdade Belas Artes, no bairro da Vila Mariana. Com investimento de R$100 milhões, a nova unidade abrirá as portas em fevereiro do ano que vem, com mensalidade em torno de R$ 8 mil. De acordo com Marcio Cohen, fundador da Escola Eleva e CEO do Inspired Education Group no Brasil, a chegada a São Paulo já estava prevista no plano de expansão. “Sempre enxergamos no mercado paulistano uma grande oportunidade para trazer a competência e o diferencial da metodologia que praticamos na Eleva e no Inspired. Nosso principal objetivo é oferecer um ensino que forme cidadãos globais preparados para a nova realidade mundial”, afirma Cohen.

Tradicional e inovadora, a Escola Eleva oferece um modelo pedagógico exclusivo baseado em quatro pilares – excelência acadêmica, cidadania global, criatividade e inteligência de vida. No pilar criatividade os estudantes da Eleva contam com aulas curriculares de Public Speaking, Visual Arts Studio, Drama Room e Music Room, e Tecnologia. A escola ainda oferece um programa de incentivo ao esporte que mobiliza crianças e jovens no desenvolvimento de disciplina, resiliência e trabalho em equipe.