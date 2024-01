Rio atinge temperatura máxima de 41,8 °C com sensação térmica de 60 °C

Segundo a previsão do tempo, a partir de quinta-feira, 18, pode voltar a chover na cidade; são esperadas pancadas de chuva isoladas a partir do período da tarde

FELIX AVERBUG/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Termômetros em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, marcam 42ºC graus na manhã desta quarta-feira, 17 de janeiro de 2024



O Rio de Janeiro registrou nesta quarta-feira, 17, a maior temperatura deste verão, atingindo 41,8°C em Guaratiba, na zona oeste da cidade, às 11h45, de acordo com o Sistema Alerta Rio. Além disso, a sensação térmica chegou a 59,5°C, a segunda maior da série histórica. Os dados finais serão disponibilizados pelo Centro de Operações do Rio apenas no final do dia, mas até as 11h, o bairro de Santa Cruz já havia registrado uma sensação térmica de 52°C, enquanto a estação Barra/Riocentro marcou 50,7°C.

Segundo a previsão do tempo, a partir de quinta-feira, 18, pode voltar a chover no Rio de Janeiro. São esperadas pancadas de chuva isoladas a partir do período da tarde. Além disso, as temperaturas devem entrar em declínio nos próximos dias, de acordo com informações do Alerta Rio. Vale lembrar que no último fim de semana, o estado do Rio foi atingido por um forte temporal, que deixou 12 mortos, dois desaparecidos e 12 mil desalojados.