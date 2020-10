STF condena Raupp por corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato

O relator Edson Fachin estabeleceu 7 anos e 6 meses de prisão ao ex-senador

A segunda turma do STF condenou ex-senador Valdir Raupp (MDB-RO) por 3×2. Os ministros acolheram a denúncia da Procuradoria-geral da República para os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro — irregularidades na doação eleitoral de R$ 500 mil na campanha de 2010, considerada propina disfarçada de acordo com a Lava Jato. O julgamento começou em junho com o voto do relator Edson Fachin pela condenação do ex-senador e uma assessora, além da absolvição de outro assessor. O voto foi acompanhado por Celso de Mello. Ricardo Levandowski divergiu pela absolvição de todos. Na retomada, ontem, a ministra Carmen Lúcia acompanhou o relator e formou maioria pela condenação. O ministro Gilmar Mendes seguiu o voto divergente derrotado. O relator Edson Fachin estabeleceu 7 anos e 6 meses de prisão ao ex-senador.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos