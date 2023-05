Suspeito de aplicar o golpe ‘Boa Noite, Cinderela’ para roubar dois homens em boate é preso em SP

Polícia Civil tenta localizar mais dois suspeitos de terem participado do crime, ocorrido em abril

Divulgação/Polícia Civil Polícia Civil encontrou máquinas de cartões, além de cheques em branco e preenchidos, documentos usados para a impressão de cédulas de identidade durante as buscas



Um jovem de 22 anos foi preso, nesta segunda-feira, 22, suspeito de aplicar o golpe “Boa Noite, Cinderela” em dois homens dentro de uma boate de São Paulo. O crime ocorreu em abril. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o jovem foi encontrado em um imóvel na Sé, no Centro da capital paulista. A Polícia Civil tenta localizar mais dois suspeitos de terem participado do crime. O suspeito e os dois comparsas fizeram amizade com as vítimas na fila de uma boate. Ao entrarem no estabelecimento, colocaram substâncias em um energético e doparam os dois rapazes. Um deles teria dormido no local e o amigo levou para o seu apartamento, junto com os suspeitos. No local, com as vítimas inconscientes, os criminosos levaram cartões bancários e outros de seus pertences. Ao acordarem, as vítimas viram o apartamento revirado.

De acordo com a pasta, a polícia localizou um estabelecimento no bairro da Liberdade. Lá, os suspeitos usaram os cartões dos dois homens. Foram apreendidos três máquinas de cartões. Os agentes apreenderam também relógios, celulares, perfumes e uma cédula de moeda da Tunísia, que estavam no imóvel do rapaz preso. Durante as buscas, os agentes encontraram outras máquinas de cartões, além de cheques em branco e preenchidos, documentos usados para a impressão de cédulas de identidade, uma impressora e um notebook. O homem foi conduzido para a delegacia e foi reconhecido pelas vítimas. O caso caso foi registrado como captura de procurado no 78° DP (Jardins).