Youtuber é alvo de inquérito por ‘induzir compulsão alimentar e obesidade infantil’

para investigar o canal no YouTube da influencer Luiza Parente. Após receberem denúncias relatando que vídeos publicados pela youtuber desrespeitavam o(ECA), as Promotorias de Direitos Humanos e da Infância e Juventude da Capital estabeleceram o procedimento. As queixas contra Parente, que acumula mais de quatro milhões de inscritos em seu canal no YouTube e quase seis milhões de seguidores no Instagram, apontam conteúdos que incentivam a ingestão excessiva de alimentos gordurosos, compras descontroladas e tentativas de retardar necessidades fisiológicas.

Atualmente, os especialistas da saúde tem emitido um alerta vermelho sobre a alimentação dos pequenos. De acordo com os dados dodivulgados em outubro, três em cada dez, de cinco a nove anos de idade, estão com sobrepeso. No Brasil, 9,4% das meninas em fase infantil são consideradas obesas e 12,4% dos meninos também atingiram a condição. No mundo, os dados apontam que nas últimas quatro décadas a quantidade de crianças e adolescentes obesos saltou de 11 milhões para 124 milhões. Para a endocrinologista pediátrica Georgette Beatriz de Paula, estes conteúdos têm um grande potencial de interferir nas vidas das meninas e meninos. “Dependendo da idade, as crianças e adolescentes querem fazer parte de um grupo. Para serem aceitos, muitas vezes, acabam fazendo o que a maioria dos outros jovens fazem. Então, quando famosos vendem exemplos incorretos como ‘brincadeiras descoladas’, os jovens tendem a repeti-los”. A endocrinologista ressaltou que as “brincadeiras descoladas” podem desencadear “consequências gravíssimas” para o resto da vida dos indivíduos. “Nesta fase, jovens com a alimentação desequilibrada estão suscetíveis a desenvolverem transtornos alimentares e doenças comoque tem atingido as crianças,. Geralmente essas doenças se iniciam com um ganho de peso exagerado na infância e suas consequências podem se arrastar até a fase adulta.”