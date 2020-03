Corujão, programa da Jovem Pan e da BBL, cresce e ganha novo estúdio em São Paulo

O Corujão, que estreou em setembro de 2019, cresce e alcança segundo lugar como programa mais ouvido nas rádios de todo o Brasil. Segundo o Ibope, 42.700 ouvintes por minuto em São Paulo se conectam a Jovem Pan 100,9 FM no dia e horário do Corujão. Graças a grande popularidade com público, a partir desta quinta-feira (12), o talk show passa a ser transmitido de um novo estúdio, dentro da Rádio Jovem Pan.

Com periodicidade semanal, o programa é comandado pelo influenciador Magalzão (Rodrigo Magalhães), que recebe diversos convidados interessantes para um bate papo descontraído. Nos últimos meses, o programa recebeu convidados ilustres, como: Maurício Meirelles, iBugou (Bruno Carvente), Matheus Ueta, Ernani “Weedzao”, Daniels (Daniel Marcon), Bernardo “BiDa” Moura, Guilherme “GuizaO” Kemen, Murillo Show (Murillo Medeiros), Camila “CamilotaXP” Silveira, Roberto “Beto Estrada”, Gustavo Pelota, Bianca “Thaiga” Lula, Nícolino “Nicolino” Emerenciano, e Thiago “Calango” Campos.

“Já foi uma grande alegria lançar o Corujão em parceria com uma das maiores rádios do Brasil no ano passado. Agora o sentimento se multiplica ao ver os resultados positivos desse projeto, que ganhará um novo espaço ainda mais especial. Por meio do Corujão, alcançamos um público ainda maior e aumentamos a compreensão sobre o universo de games e esports”, comenta Leo De Biase, cofundador da BBL.

O Corujão é uma multiplataforma desenvolvida em parceria entre a BBL, holding de entretenimento especializada em gaming e esports, e a Jovem Pan, uma das maiores rádios do País. O conceito do projeto foi criado para contar de maneira divertida e descontraída as principais novidades, curiosidades e entrevistas com personagens do mundo game e geek e da cultura pop, enquanto apresenta esse grande universo para novos ouvintes. Além disso, um dos principais fatores no produto é a interatividade com espectadores em tempo real.

“Estamos empolgados com os resultados iniciais do Corujão. No rádio estamos em primeiro lugar dentre as rádios que transmitem conteúdo na faixa horária, e em quinto lugar dentro do posicionamento geral. Nosso foco para o próximo trimestre é fortalecer a base digital do programa”, explica Tuta Neto, diretor de conteúdo em entretenimento na Jovem Pan.

O programa é transmitido ao vivo toda quinta-feira, das 21h às 21h45, na frequência 100,9 MHz em São Paulo e nos canais: Facebook e Twitch do Corujão Na Pan e no YouTube da BBL. Os fãs que desejam interagir durante a transmissão, só precisam usar a hashtag #CorujaoNaPan.

Sobre a BBL

A BBL é uma holding brasileira de entretenimento especializada em gaming e e-sports. Nasceu da necessidade de unir as áreas do universo gamer, englobando desde a operação de torneios e produção de eventos até a criação de conteúdo em geral (campanhas, branding, coberturas, lifestyle etc), ações com influenciadores digitais como streamers e youtubers. Grandes marcas do segmento fazem parte do grupo, entre elas estão ARCA e Party of Legends. Acesse: http://www.bbl.gg/

Sobre o Grupo Jovem Pan

O Grupo Jovem Pan é um dos maiores grupos de comunicação do Brasil e líder absoluto em audiência qualificada, formando uma multiplataforma de produção e distribuição de conteúdo jornalístico, esportivo e de entretenimento. Fazem parte deste conglomerado: a Jovem Pan, presente no rádio, na internet e nas redes sociais; a BBL, especializada em e-sports; a Live, agência de live marketing; a produtora Vetor Zero, e a Panflix, aplicativo de streaming que reúne toda a programação da Jovem Pan on demand que será lançado em breve.