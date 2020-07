Confiança da indústria segue em recuperação, segundo CNI

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) continua a aumentar desde abril, quando atingiu seu pior número

Leandro Ferreira/Estadão Conteúdo As indústrias estão sofrendo por causa da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus



O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) cresceu em julho. Segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o indicador apresenta contínua recuperação após atingir seu menor patamar em abril, quando a pandemia de coronavírus se consolidou no Brasil.

O ICEI varia de 0 a 100. Valores abaixo de 50 pontos apontam falta de confiança por parte da indústria. Apesar de estar abaixo do limite, o índice apresentado em julho, 47,6 pontos, cresceu 6,4% em relação a junho deste ano.

Em nota à imprensa, a CNI atribuiu a recuperação do ICEI às expectativas positivas do setor para os próximos seis meses. “O início da reabertura das atividades econômicas na maioria das cidades brasileiras tem alimentado as expectativas de recuperação da economia, embora a atividade industrial continue desacelerada”, afirma Renato da Fonseca, gerente-executivo de Economia da CNI.