Dólar cai e bolsa de valores fecha em alta pelo terceiro dia seguido após resultado das eleições

Efeito Lula repercutiu de forma positiva no mercado financeiro e deve atrair investimento externo para o país

Reprodução/Twitter/@LulaOficial/Ricardo Stuckert Lula foi o vencedor da corrida presidencial de 2022



A vitória de Lula (PT) nas eleições de 2022 tem gerado efeitos positivos no mercado financeiro, com empresas programando altos investimentos no país. Desde a vitória do petista, o Ibovespa fechou em alta por três dias consecutivos, com a expectativa de melhora do poder de compra no Brasil. A B3 divulgou que investidores estrangeiros começaram a comprar mais do que vender ações brasileiras. Ao mesmo tempo, o dólar e o euro operam em queda, valorizando a moeda brasileira. Além disso, uma das 20 maiores gestoras de patrimônio do mundo, a Nordea Asset Management, retirou o Brasil da sua lista de restrições por conta do compromisso público de Lula com a preservação ambiental e proteção da Floresta Amazônica. Governos da Alemanha e Noruega também anunciaram que estão dispostos a retomar financiamento do Fundo Amazônia com o país sobre a gerência de Lula.