Pix sofrerá mudanças para reforçar segurança contra fraudes e vazamentos de dados

Quatro incidentes envolvendo divulgação de informações foram registrados desde o lançamento da ferramenta; alterações devem ser anunciadas ainda este ano

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Pix é o pagamento instantâneo brasileiro



O funcionamento do Pix deve sofrer mudanças para fortalecer a segurança do sistema contra fraudes e vazamentos de dados. O anúncio da medida por parte do Banco Central (BC) é aguardado. Inclusive, as ações foram tema de debate junto ao mercado e aprovadas pelo banco, que neste momento atua para fazer as alterações. Entre algumas das mudanças será aumentar o nível de responsabilidade das instituições financeiras em relação às regras de segurança. A expectativa é que seja implantado mais um sistema para evitar novos vazamentos de dados. Uma nova roda de debate entre o BC e o mercado deve ocorrer neste ano para falar sobre outras medidas para reforçar a segurança do sistema de pagamento. Na pauta já estão discussões sobre mudanças no Mecanismo Especial de Devolução (MED), que acelera o ressarcimento de valores às vítimas de golpes ou falhas operacionais das instituições após comunicação pelo usuário. Atualmente, apenas a primeira conta do criminoso – a qual foi repassada o dinheiro – é bloqueada. No entanto, caso o suspeito transfira o valor para outros bancos imediatamente, a ferramenta não identifica mais o valor.