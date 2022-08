Imagem de Nossa Senhora Aparecida e terço ficam intactos após incêndio em casa no Paraná

Cômodos e itens em residência de Ponta Grossa ficaram totalmente queimados

Divulgação/Corpo de Bombeiros



Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e um terço ficaram intactos após uma casa pegar fogo. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira, 29, no município de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, no Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, tanto a sala quanto o quarto da residência, ambos de madeiras, ficaram em chamas. Até o momento, as causas do incêndio não foram divulgadas. No entanto, os bombeiros disseram que os cômodos e objetos ficaram queimados. Exceto a imagem da santa e um terço, que estavam acima de um altar. O caso fica ainda mais curioso em razão de um item, também acima do altar, ter queimado.