Após fala polêmica, programa ‘Jimmy Kimmel Live!’ será substituído por tributo a Charlie Kirk

Medida foi motivada por comentários do apresentador sobre a morte do ativista conservador, que foram considerados ‘inapropriados e profundamente insensíveis’ pelo vice-presidente do grupo Sinclair, Jason Smith

  • Por Jovem Pan
  • 18/09/2025 13h50
EFE/ EPA/ Caroline Brehman Foto de arquivo de 10 de março de 2024 do apresentador Jimmy Kimmel falando durante a 96.ª cerimônia anual dos Prêmios da Academia em Los Angeles (EE.UU). A cadeia ABC anunciou estes milhões que retirará "indefinidamente" de sua programação o popular programa noturno de Jimmy Kimmel devido aos comentários feitos pelo apresentador sobre Charlie Kirk, o ativista conservador assassinado no passado 10 de setembro. EFE/ EPA/ Caroline Brehman ARQUIVO O apresentador Jimmy Kimmel durante a 96ª cerimônia anual dos Prêmios da Academia, em Los Angeles

O conglomerado de mídia Sinclair anunciou que substituirá o horário de exibição desta sexta-feira (19) do programa Jimmy Kimmel Live! por um especial em homenagem a Charlie Kirk, fundador da organização conservadora Turning Point USA. O especial será exibido nas afiliadas ABC do grupo e disponibilizado a outras emissoras da rede em todo o país. Além disso, a empresa exigiu que Jimmy Kimmel se retrate publicamente com a família de Kirk e faça uma “doação pessoal significativa” tanto para eles quanto para a Turning Point USA.

A decisão da Sinclair ocorre após o grupo, juntamente com a Nexstar Media Group, outro grande dono de afiliadas ABC, retirar o programa de suas emissoras. A medida foi motivada por comentários recentes de Kimmel sobre a morte de Kirk, considerados “inapropriados e profundamente insensíveis” pelo vice-presidente da Sinclair, Jason Smith. Pouco depois, a ABC suspendeu a produção do programa de forma indefinida.

Veja trecho da fala de Kimmel sobre Charlie Kirk e comentários recentes do apresentador sobre Trump  Em comunicado, Smith afirmou que os veículos de comunicação têm a responsabilidade de promover um diálogo respeitoso e construtivo. Segundo ele, o caso evidencia a necessidade de ação regulatória da Comissão Federal de Comunicações para lidar com o controle exercido pelas grandes redes nacionais sobre as emissoras locais.

O ativista de direita americano Charlie Kirk discursa no palco do America Fest 2024 em Phoenix, Arizona, em 22 de dezembro de 2024. O jovem ativista de direita e influenciador Charlie Kirk, um importante aliado do presidente Donald Trump, foi morto a tiros em 10 de setembro de 2025, em um assassinato que gerou temores de mais violência política em um Estados Unidos cada vez mais agitado. Trump confirmou nas redes sociais que Kirk, de 31 anos, morreu em decorrência dos ferimentos. (Foto de JOSH EDELSON / AFP)

O ativista de direita americano Charlie Kirk foi morto a tiros em 10 de setembro de 2025, em um assassinato que gerou temores de mais violência política nos EUA 

Futuro do programa nas afiliadas

A Sinclair declarou que não pretende reintegrar Jimmy Kimmel Live! em suas emissoras até que haja discussões formais com a ABC sobre “profissionalismo e responsabilidade”. Mesmo que a produção seja retomada pela rede, a empresa garante que só voltará a exibir o programa quando estiver convencida de que os padrões esperados de uma plataforma de transmissão nacional foram cumpridos.

*Com informações do Estadão Conteúdo 

