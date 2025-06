Avião com mais de 240 pessoas cai em Ahmedabad, na Índia

Acidente aconteceu durante a manobra de decolagem do Boeing 787‑8 Dreamliner; voo tinha como destino Londres

Foto: Sam Panthaky / AFP Imagens mostravam destroços em chamas, com uma espessa fumaça preta subindo para o céu perto do aeroporto



Um avião comercial da companhia Air India, com 242 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulação, caiu nesta quinta-feira (12) durante a decolagem no Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, na Índia. De acordo com o jornal inglês The Sun, a aeronave era um Boeing 787‑8 Dreamliner e estava programada a viajar para Londres. A queda durante a manobra de decolagem ocorreu por volta do início da tarde (14h no horário local). Até o momento, a Air India informou que 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e um canadense estavam a bordo de avião.

Air India Dreamliner crash flight AI171 A sad day for aviation @AirNavRadar pic.twitter.com/BbXF7kavPt — Flight Emergency (@FlightEmergency) June 12, 2025

A Air India informou no X sobre o acidente que envolveu o avião, que transportava 242 pessoas, incluindo 230 passageiros e 12 tripulantes, no entanto, ainda não detalhou o número de vítimas ou sobreviventes. “O voo AI171, operando Ahmedabad-Londres Gatwick, envolveu-se em um incidente hoje, 12 de junho de 2025. No momento, estamos apurando os detalhes e compartilharemos mais atualizações o mais breve possível […]”, escreveu o perfil oficial da empresa.

O presidente da companhia aérea, Natarajan Chandrasekaran, também escreveu em um comunicado sobre a tragédia. “Nossos pensamentos e profundas condolências estão com as famílias e entes queridos de todos os afetados por este evento devastador”, afirmou. O executivo acrescentou que um centro de emergência foi ativado e uma equipe de apoio foi acionada para atender às famílias que buscam informações.

Flight AI171, operating Ahmedabad-London Gatwick, was involved in an incident today, 12 June 2025. At this moment, we are ascertaining the details and will share further updates at the earliest on https://t.co/Fnw0ywg2Zt and on our X handle (https://t.co/Id1XFe9SfL). -Air India… — Air India (@airindia) June 12, 2025

*Em atualização