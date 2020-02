Kim Kyung-Hoon Diamond Princess já possui 20 passageiros diagnosticados com coronavírus



Dez novos casos de coronavírus foram diagnosticados dentro de um cruzeiro atracado em Yokohama, no Japão. Ao todo, 20 pessoas já contraíram a doença dentro da embarcação.

Todas as 3.700 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulação, foram colocados em quarentenas após um homem ter tido a infecção confirmada pouco após desembarcar em Hong Kong. As autoridades de saúde estão testando as amostras das mais de 120 pessoas que apresentam os sintomas, como febre e tosse, e as mais de 150 que tiveram contato próximo com quem apresentou sintomas.

Todos os casos confirmados são de passageiros entre 50 e 70 anos, que apresentaram febre e tosse. Eles foram transferidos para instituições médicas em Kanagawa. Dois são canadenses, dois americanos e quatro, japoneses.

Os passageiros e a tribulação devem permanecer no navio por duas semanas, pelo menos, enquanto os testes estão sendo feitos.

* Com informações da Agência Brasil.