Em contraofensiva, Ucrânia recupera quase 2.500 km² de território do Exército russo

Operação para retomada de território iniciou-se em setembro sob ordens do presidente Volodymyr Zelensky; apenas nesta semana foram 776 km² de terras recuperadas

HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Zelensky pede mais ajuda militar para as potências ocidentais a fim de continuar a enfrentar o Exército russo



Em discurso publicado na noite da última sexta-feira, 7, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky informou a população local que seu Exército retomou quase 2.500 km² de extensão territorial das Forças Armadas russas. A operação de contraofensiva foi iniciada no fim de setembro pelo mandatário em regiões que os comandados de Vladimir Putin conquistaram no início do conflito, ainda no primeiro semestre. “Apenas nesta semana, nossos soldados libertaram 776 km² de território no leste de nosso país e 29 cidades, incluídas seis na província de Luhansk. No total, já foram libertados 2.434 km² de nosso território e 96 localidades desde o início desta ofensiva”, afirmou o chefe do Executivo ucraniano. A ação resultou em mudanças no quadro militar russo. O presidente Putin determinou, nesta semana, a mudança de dois comandantes de seu Exército. O coronel general Alexander Chaiko, comandante do distrito militar do leste, foi substituído pelo tenente-general Rustam Muradov. As tropas que serão chefiadas pelo novo nome militar estão baseadas no Extremo Oriente da Rússia, porém uma quantidade considerável de soldados encontram-se na Ucrânia. No início da semana, o coronel-general Alexander Zhuravlyov ja havia sido trocado em decorrência das derrotas russas no nordeste ucraniano. Nos dois últimos meses, o vice-ministro da Defesa supervisor da logística, general Dmitry Bulgakov, e o comandante da frota do Mar Negro foram demitidos pelo Kremlin.