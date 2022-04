Governo federal cumprimenta Macron pela reeleição na França

Itamaraty divulgou uma nota 24 horas após a definição eleitoral francesa e reafirmou que pretende ‘aprofundar os laços históricos entre os países’

Foto: Jessika Lima/AIG-MRE - 19/11/2015 Itamaraty cumprimentou o presidente Emmanuel Macron pela reeleição na França



O Ministério das Relações Exteriores se manifestou sobre as eleições presidenciais na França neste fim de semana. Em nota divulgado no site oficial, o Itamaraty cumprimentou Emmanuel Macron pela vitória nas urnas e sua reeleição para a presidência da República Francesa. “O Brasil reafirma a disposição de trabalhar pelo aprofundamento dos laços históricos que unem os dois países e trazem benefícios mútuos a brasileiros e franceses, e manifesta expectativa de seguir implementando a ampla agenda bilateral”, concluiu o governo federal em breve comunicado. O ex-banqueiro Macron sagrou-se vitorioso na eleição federal após superar a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, por 58,55% a 41,45%, sendo o primeiro chefe de Estado a ser reeleito no país em 20 anos.