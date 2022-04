Naufrágio de navio turístico deixa ao menos 10 mortos no Japão

Corpos foram localizados nas águas da península de Shiretoko, na parte leste da ilha de Hokkaido; ao todo, 16 pessoas seguem desaparecidas

STR / JIJI PRESS / AFP Kazu 1 estava programado para sair do porto de Utoro-higashi, na cidade de Shari, e navegar pelo Cabo Shiretoko



Dez pessoas morreram após um navio turístico naufragar no norte do Japão. A informação foi confirmada pelo Guarda Costeira neste domingo, 24, enquanto as buscas continuavam. Entre os mortos estão sete homens e três mulheres. Os corpos foram localizados nas águas da península de Shiretoko, na parte leste da ilha de Hokkaido, onde o navio fez um pedido de socorro. Ao todo, 26 pessoas estavam na embarcação no momento do naufrágio, sendo 24 passageiros, incluindo dois menores, que não estavam entre os corpos localizados. Equipe seguem as buscas pelos 16 desaparecidos. Segundo a empresa que opera o barco, o Kazu 1 tem capacidade para 65 pessoas e estava programado para sair do porto de Utoro-higashi, na cidade de Shari, e navegar pelo Cabo Shiretoko. O incidente ocorreu enquanto o navio estava nas águas perto da cachoeira Kashuni, uma paisagem popular na península, tombada como patrimônio natural da humanidade em 2005. O mar estava agitado no dia anterior na região e a Agência Meteorológica do Japão (JMA) havia emitido um alerta para vento e ondas fortes de até quatro metros. Além disso, a temperatura da água estava muito fria e a agência alertou que permanecerá abaixo de cinco graus nos próximos dias. Em junho de 2021, o Kazu 1 ficou encalhado em águas rasas logo após levantar âncora. Na ocasião, nenhuma das 23 pessoas a bordo ficou ferida, pois conseguiram sair do barco e retornar ao porto por conta própria.

*Com EFE