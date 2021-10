Naufrágio deixa pelo menos 20 mortos no sul do Haiti

Segundo as autoridades locais, a embarcação estava sobrecarregada pois também transportava mercadorias pesadas

Reprodução Haiti sofre pelo menos um naufrágio quase todos os anos



Pelo menos 20 pessoas, incluindo seis mulheres e dois bebês, morreram neste sábado, 3o, no naufrágio de um pequeno barco na costa sul do Haiti. Segundo o prefeito de Marigot, René Danneau, o acidente ocorreu por volta das 4 horas da manhã no horário local. Ele disse ainda que os habitantes da região fizeram todo o possível para salvar algumas pessoas, mas que o barco estava sobrecarregado, pois também transportava mercadorias pesadas, como sacos de cimento. Quase todos os anos, o Haiti sofre pelo menos um naufrágio de pequenas embarcações devido ao excesso de carga, o que é comum por conta da falta de fiscalização do Serviço Marítimo e de Navegação do país (Semanah). Membros da Proteção Civil, polícia e sistema judiciário compareceram ao local do naufrágio.

*Com informações da EFE