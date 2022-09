Número de brasileiros aptos a votar no exterior cresce 39,21% desde a última eleição

Cerca de 697 mil brasileiros que moram fora do território brasileiro poderão participar do pleito do dia 2 de outubro

Nelson Jr./ ASICS/TSE Mais de 180 cidades espalhadas pelo mundo estarão preparadas para a votação dos eleitores brasileiros



A quantidade de brasileiros que mora no exterior e pode votar nas eleições de 2022 é de cerca de 697 mil brasileiros, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número representa um crescimento de 39,21% em relação à última eleição, em 2018. Contudo, o número ainda é pequeno em comparação ao total da população brasileira que vive fora do território nacional. De acordo com a última estimativa do governo, o número de brasileiros vivendo no exterior é de mais 4,2 milhões de pessoas, o que representa um aumento de mais de 600 mil pessoas em comparação a 2018. Mais de 180 cidades espalhadas pelo mundo estarão preparadas para a votação dos eleitores brasileiros, em 2 de outubro. A capital portuguesa Lisboa concentra a maior quantidade de brasileiros habilitados a votar, com 45,2 mil eleitores. Em segundo e terceiro lugar, aparecem as cidades norte-americanas Miami e Boston, com 40,1 mil e 37,1 mil eleitores, respectivamente. Japão e Inglaterra completam o ranking das cinco cidades com mais eleitores brasileiros, com 35,6 mil e 34,4 mil. O eleitorado no exterior é composto maioritariamente por mulheres, que compõe 58,54% do total, e por pessoas com idade entre 35 e 44 anos.