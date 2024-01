Presidente ucraniano pede investigação internacional sobre queda de avião russo

Líder pede envolvimento de especialistas de diferentes países

EFE/EPA/FILIP SINGER Zelensky espera que a investigação internacional possa trazer respostas



O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um apelo para que seja realizada uma investigação internacional sobre a queda de um avião russo. Zelensky expressou sua preocupação com o incidente e ressaltou a importância de esclarecer as circunstâncias que levaram à tragédia. O presidente destacou a necessidade de uma investigação imparcial e transparente, envolvendo especialistas de diferentes países, a fim de garantir a busca pela verdade e a responsabilização dos responsáveis. A queda do avião russo ocorreu em circunstâncias ainda não esclarecidas. Zelensky espera que a investigação internacional possa trazer respostas conclusivas sobre o ocorrido.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA