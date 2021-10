Queda de avião deixa pelo menos 16 mortos na Rússia

Segundo agência estatal, outras seis pessoas ficaram feridas no acidente, registrado na manhã deste domingo na cidade de Menzelinsky

Russia's Emergencies Ministry/Via Reuters Pelo menos 16 pessoas morreram na queda do avião



Pelo menos 16 pessoas morreram e outras seis ficaram feridas após um avião bimotor do modelo LET L-410 que transportava paraquedistas cair na região de Tatarsan, na Rússia, neste domingo, 10. De acordo com a agência estatal RTI, o avião carregava 20 passageiros e dois tripulantes quando caiu na cidade de Menzelinsky. O acidente teria sido registrado às 9h23 no horário local (3h23 no horário de Brasília). A região na qual o avião caiu comporta um centro de treinamento cosmonauta dirigido pelo governo. O espaço foi fechado neste domingo para que uma investigação seja realizada e determine a causa do acidente. A principal suspeita das autoridades é de que uma das turbinas tenha falhado.