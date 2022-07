Robô jogador de xadrez quebra dedo de criança durante partida em Moscou; assista

Incidente aconteceu durante torneio Moscow Chess Open com máquina programada por inteligência artificial

Pixabay Partida era do torneio Moscow Chess Open, em Moscou, no dia 19 de julho



Uma partida de xadrez disputada em Moscou, na Rússia, não acabou bem para um garotinho de 7 anos. Um robô jogador quebrou o dedo de seu oponente na competição Moscow Chess Open na última terça-feira, dia 19. O incidente aconteceu quando o menino ‘apressou’ o movimento do robô movido a inteligência artificial. Em um vídeo divulgado pela Baza News, é possível ver a máquina pegando uma peça do menino e descartando do tabuleiro. Antes que o robô se retraísse, a criança faz outro movimento. No mesmo instante, o robô agarra o dedo indicador do menino e o segura por 15 segundos. Os espectadores correram para ajudá-lo. “A criança fez um movimento, e depois disso é necessário dar tempo para a resposta do robô, mas o menino se apressou, o robô o agarrou. O robô quebrou o dedo da criança – isso, claro, é ruim”, disse Sergey Lazarev, presidente da Federação de Xadrez de Moscou, à agência estatal Tass. Segundo o Baza, o garoto é um dos 30 melhores enxadristas da Rússia com menos de nove anos.