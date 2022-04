Rússia ataca Kiev durante visita do secretário-geral da ONU e deixa ao menos dez feridos

Segundo os assessores, Guterres ficou abalado com o ocorrido, mas passa bem; em reunião com Zelensky, ele lamentou o fracasso em pôr fim na guerra

EFE/Miguel Gutiérrez Vista de uma zona donde hace horas impactaron mísseis russos este viernes, 29 de abril de 2022, em Kiev



Kiev voltou a ser alvo de ataques na quinta-feira, 28, durante a visita do secretário-geral da ONU, António Guterres, ao país. O bombardeio, que deixou ao menos dez pessoas feridas. A Rússia confirmou o ataque. “Armas de alta precisão e longo alcance das Forças Aeroespaciais Russas destruíram os prédios de produção do míssil Artyom e da empresa em Kiev”, afirmou o ministério russo da Defesa. Esse foi o primeiro ataque das tropas de Vladimir Putin a capital da Ucrânia desde o final de março, quando ele anunciou que iria reduzir “drasticamente” os ataques na região. Por meio de um vídeo publicado no Telegram, o presidente Volodymyr Zelensky se pronunciou sobre o ocorrido. “Esses bombardeios dizem muito sobre os esforços dos dirigentes russos para humilhar a ONU e tudo o que esta organização representa”, disse.

O presidente assinalou que cinco mísseis caíram na cidade imediatamente depois da reunião que teve com o representante da ONU. “Isso requer uma forte reação, com a mesma intensidade”, declarou. Guterres foi para a Ucrânia para conversar com o chefe de Estado e discutir a situação no país que há três meses sofre com a guerra iniciada pela Rússia. Durante sua reunião com o presidente ucraniano, ele lamentou que o Conselho de Segurança “fracassara” em pôr fim à guerra. Antes de ir para o Leste Europeu, ele estava em Moscou, onde se encontrou com Putin. Essa é a primeira viagem do secretário aos dois países desde que o conflito começou. Guterres e sua comitiva ficaram chocados com a proximidade do bombardeio russo, embora todos estejam seguros, disse um porta-voz da ONU.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou que dois ataques aconteceram na região de Shevchenkovsky. O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, denunciou os ataques como “um ato de barbárie” e assinalou que os mesmos foram realizados com mísseis de cruzeiro. O negociador ucraniano, Mykhailo Podolyak, também se pronunciou sobre o ocorrido. “Ataques com mísseis no centro de Kiev durante a visita oficial de António Guterres”, escreveu no Twitter. “Ontem, estava sentado em uma mesa enorme no Kremlin. Hoje, há explosões sobre sua cabeça”, ironizou Podolyak, ao se referir à visita realizada por Guterres, na última terça-feira, a Moscou, onde foi recebido pelo presidente russo, Vladimir Putin.