Suspeito de assassinar ativista Charlie Kirk é detido, diz chefe do FBI

O jovem influenciador de direita e aliado do presidente Donald Trump faleceu após ser atingido por um tiro nesta quarta-feira (10) durante um evento público

Amy KING / UGC / AFP Kirk, de 31 anos, dava uma palestra em um evento na Utah Valley University, no oeste do país, quando o ataque ocorreu



As autoridades prenderam um suspeito de assassinar o ativista de direita Charlie Kirk após o ataque fatal em uma universidade dos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira (10) o chefe do FBI, Kash Patel. “O suspeito deste ataque a tiro horrível hoje, que tirou a vida de Charlie Kirk, está agora detido”, escreveu Patel na rede X, onde prometeu “atualizações assim que estiverem disponíveis”.

Saiba mais

O jovem ativista de direita e influenciador Charlie Kirk, um conhecido aliado do presidente Donald Trump, faleceu após ser atingido por um tiro nesta quarta-feira (10) durante um evento público, um incidente que aumenta os temores de escalada de tensões na já polarizada cena política dos Estados Unidos.

Kirk, de 31 anos, dava uma palestra em um evento na Utah Valley University, no oeste do país, quando o ataque ocorreu. Um vídeo do local mostra Kirk falando sob uma tenda diante de milhares de pessoas, quando se ouve o som de um único disparo. Na gravação, vê-se Kirk caindo de sua cadeira e escutam-se gritos de pânico entre o público.

“O Grande, e até mesmo Lendário Charlie Kirk, morreu”, escreveu Trump em sua rede Truth Social. “Ninguém compreendia ou conquistava o coração da juventude dos Estados Unidos melhor do que Charlie. Era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Melania e eu enviamos nossas mais sinceras condolências à sua esposa Erika e à sua família. Charlie, nós te amamos!”. A universidade informou que o ataque ocorreu perto do meio-dia e que o suspeito inicialmente havia sido detido, mas vários meios de comunicação posteriormente informaram que isso não era o caso.

“Os disparos foram efetuados de um prédio a cerca de 200 metros do palestrante”, dizia o comunicado. “O indivíduo ficou ferido e sua equipe de segurança o levou imediatamente. O campus permanecerá fechado pelo resto do dia”, afirmou um comunicado da universidade publicado pela Fox News.

O ex-presidente dos EUA Joe Biden juntou-se nesta quarta-feira a muitos outros políticos americanos para condenar o ataque. “Não há lugar em nosso país para este tipo de violência. Deve parar agora. Jill [Biden] e eu estamos orando pela família e pelos entes queridos de Charlie Kirk”, disse o democrata nas redes sociais. Sua ex-vice-presidente, Kamala Harris, afirmou nas rede sociais que “a violência política não tem lugar nos Estados Unidos. Condeno este ato e todos devemos trabalhar juntos para garantir que isso não leve a mais violência”.

*Com informações da AFP

Publicado por Carol Santos