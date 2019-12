Trump envia mensagem de Natal a militares dos EUA que estão em missão

EFE Trump passará o recesso de Natal e Ano Novo no complexo de Mar-a-Lago, na Flórida, de sua propriedade



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou nesta terça-feira (24) uma mensagem de Natal aos integrantes de várias unidades do Exército americano que estão em missão em várias partes do mundo.

“Espero que cada membro do nosso Exército sinta a enorme gratidão da nossa nação. Desejo a vocês um Natal incrível”, disse Trump em um início de uma videoconferência com representantes de unidades das Forças Armadas que estavam, entre outros lugares, no Kuwait, no Afeganistão e no Golfo de Áden.

Trump passará o recesso de Natal e Ano Novo no complexo de Mar-a-Lago, na Flórida, de sua propriedade. Durante a videoconferência, um dos soldados perguntou ao presidente o que ele havia comprado de presente para a primeira-dama dos EUA, Melania Trump.

“Essa é uma pergunta difícil. Dei a ela um belo cartão e muito amor. No entanto, estou pensando no presente de Natal. Falta pouco tempo, mas ainda tenho um pouco”, respondeu o presidente americano.

Outro soldado pediu que Trump falasse sobre a participação no filme “Esqueceram de Mim 2 – Perdido no Natal”, de 1992, exibido há vários anos na época de Natal em vários países do mundo.

“Eu era um pouco mais novo, para dizer isso de uma maneira suave. Foi um grande sucesso, obviamente. É um grande sucesso de Natal, um dos maiores. É uma honra ter participado de algo assim”, disse Trump.

Antes da videoconferência, Trump ironizou o alerta feito pelo líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que afirmou que os Estados Unidos poderiam receber um “presente de Natal”.

“Talvez seja um bom presente. Talvez ele me envie um belo vaso em vez de um teste de mísseis”, brincou Trump.

