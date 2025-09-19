Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump pede ao Supremo que mantenha gênero do nascimento em passaportes de pessoas trans

Trump pede ao Supremo que mantenha gênero do nascimento em passaportes de pessoas trans

Em 2022, Joe Biden anunciou a opção ‘X’ para o público LGBT+; entretanto, quando o republicano assumiu o poder, assinou uma ordem executiva que obriga o reconhecimento de apenas dois sexos: masculino e feminino

  • Por Jovem Pan
  • 19/09/2025 17h25
EFE/EPA/JIM LO SCALZO/PISCINA Donald Trump Trump pede à Suprema Corte que permita a proposta de manter o gênero atribuído no nascimento nos passaportes de pessoas trans e não binárias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta sexta-feira (19) à Suprema Corte do país que permita a proposta de manter o gênero atribuído no nascimento nos passaportes de pessoas trans e não binárias e eliminar a opção “X” nos documentos, depois que um tribunal federal suspendeu a medida. O Departamento de Justiça recorreu ao Supremo após a decisão de uma juíza federal que anulou a política proposta por Trump e permitiu que as pessoas continuassem solicitando o marcador de sua escolha.

Em 2022, o então presidente Joe Biden anunciou que os passaportes americanos terão a opção “X” para pessoas trans e não binárias. Quando Trump chegou ao poder em janeiro, assinou uma ordem executiva que obriga o reconhecimento de apenas dois sexos (masculino ou feminino) e determinou que o sexo registrado nos documentos oficiais deve ser o atribuído no nascimento, uma decisão que despertou o movimento LGBT+ e provocou processos para impedir a decisão.

Agora, o governo Trump pede à Suprema Corte, de maioria conservadora, a endossar sua política e suspender a emissão de mais passaportes desse tipo. Se a Suprema Corte der razão ao governo, os documentos das pessoas trans e não binárias refletirão o gênero atribuído ao nascer e não aquele com o qual se identificam, que em algumas ocasiões vai além do binarismo.

A Casa Branca defende que o sexo biológico é necessário porque pode servir de referência em documentos oficiais. “A ordem executiva explicava que essa característica imutável (a atribuída ao nascer) é uma base melhor para a identificação do que a identidade de gênero, que representa uma sensação interna e subjetiva, existe em um continuum infinito e pode mudar com o tempo”, explica a justiça na instância apresentada.

Esta é mais uma reviravolta nas políticas do governo Trump contra as pessoas LGBT+ e, em especial, contra as pessoas trans, contra as quais ele iniciou uma luta desde a campanha eleitoral.

*Com informações da EFE

Publicado por Nícolas Robert

