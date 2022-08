Passageira sobrevive a capotamento, sai do carro e morre atropelada

Além dela, outras cinco pessoas estavam dentro do veículo; duas ficaram gravemente feridas

RBS TV/Reprodução Carro capota na BR-116, em Porto Alegre, com seis pessoas dentro



Uma passageira, de 26 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, 29, após ser atropelada na BR-116, em Guaíba, localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A vítima sobreviveu a um capotamento, saiu do carro e, na sequência, foi atingida por um veículo. Por volta das 2 horas, próximo ao trecho do bairro Santa Rita, o carro em que a passageira estava capotou. Além dela, outras cinco pessoas estavam dentro do veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles voltavam de uma festa quando o motorista tentou entrar no acesso lateral de um viaduto. Contudo, ele não conseguiu, o carro saiu da pista e capotou. Quatro pessoas estavam no banco de trás do veículo, incluindo a vítima. Duas ficaram com ferimentos graves e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital da região.