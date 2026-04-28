Agrishow: Tarcísio anuncia 1,2 bilhão em crédito para o agronegócio

O governador também afirmou sobre investimentos e financiamentos que estão sendo realizados voltados para os pequenos produtores do estado de São Paulo

João Valério/Governo de São Paulo Governo do Estado de São Paulo Entrega de Máquinas Agrícolas para Municípios Paulistas Entrega de Máquinas Agrícolas para Municípios Paulistas Na foto: Tarcísio de Freitas Data: 23/09/2025 Local: Campinas SP



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta terça-feira (28) uma linha de crédito de R$ 1,2 bilhão para o agronegócio em discurso durante a Agrishow, feira nacional do agro que acontece em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Tarcísio também informou que 250 mil títulos de propriedades foram entregues ao longo da sua gestão. Ele informou que mais duas foram entregues hoje, simbolicamente, além de investimentos e financiamentos que estão sendo realizados voltados para os pequenos produtores do estado de São Paulo.

O governador ainda criticou a postura do PT em razão de uma lei de regularização fundiária aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou na Justiça para paralisar os efeitos da proposta.

O Projeto de Lei nº 410 de 2025, que foi enviado pelo governador Tarcísio, propõe a alteração de três leis estaduais de regularização fundiária e, segundo parlamentares da oposição e movimentos populares, aprofunda o desmonte da política de reforma agrária no estado.

Flávio critica Lula, faz promessas ao agro e elogia Tarcísio

O pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) falou sobre o governador de São Paulo em seu discursou no evento na segunda-feira (27). Em sua fala, Flávio também criticou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez promessas ao setor agropecuário e elogiou Tarcísio.

O parlamentar disse que o governo Lula está preocupado em “pisar e asfixiar o agronegócio” e em perseguir opositores políticos. Flávio também voltou a mencionar a “missão” que, segundo ele, recebeu de seu pai. “Todo mundo sabe que quem tinha que estar aqui não era eu, mas sim o [ex-]presidente Jair Bolsonaro”, afirmou.

Ao setor, o pré-candidato prometeu fortalecimento. “Quero me comprometer com todas as pautas trazidas aqui [no evento]. A partir de 2027, o agro será ainda mais valorizado. Vocês não terão um governo [os] perseguindo, mas que dará a mão a vocês”, declarou.

Sobre Tarcísio, Flávio afirmou que “não teria ninguém melhor em São Paulo” para “caminhar” ao lado. O senador declarou ainda que o governador paulista tem “plena capacidade de ser presidente”.

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