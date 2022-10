Bolsonaro deve se pronunciar sobre resultado das eleições ainda nesta segunda-feira, 31

Declaração de Cláudio Cajado â agência Reuters aponta que o formato da declaração está sendo definido; presidente já soma 20 horas sem se pronunciar

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro é o primeiro presidente brasileiro a perder uma reeleição em cem anos



Após perder a reeleição para Lula (PT), o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) segue há mais de vinte horas sem comentar o resultado das eleições de 2022. A prática é incomum e marca o período mais longo que um presidente passou sem reconhecer os resultados de um pleito. O costume é que o candidato derrotado ligue para parabenizar o vencedor. Contudo, o ex-militar deve se pronunciar na tarde desta segunda-feira, 31, segundo informações do presidente em exercício do PP, Cláudio Cajado, à Reuters. “Em princípio, querem que ele leia um texto, mas o formato ainda não está definido”, disse à agência Cajado. Ele ainda complementou que ainda não há certeza se o presidente irá reconhecer a derrota publicamente. Diversos aliados de Bolsonaro, além de líderes internacionais, já se manifestaram sobre o resultado, reconhecimento a vitória do petista. Durante a campanha, o presidente chegou a criticar o sistema eleitoral brasileiro e indicar que não aceitaria o resultado caso perdesse.

*Com informações da agência Reuters