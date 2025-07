Carlos Bolsonaro classifica pen drive encontrado na residência de Bolsonaro como ‘factoide’

Na perícia preliminar, a Polícia Federal considerou o conteúdo do dispositivo irrelevante para as investigações

Após a perícia preliminar da Polícia Federal (PF) no pen drive encontrado no banheiro da residência de Jair Bolsonaro (PL), o vereador do Rio e filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro (PL) afirmou na manhã desta segunda-feira (21), que se tratava de um “factoide” fabricado. O pen drive foi encontrado no banheiro de Bolsonaro durante busca e apreensão na última sexta-feira (18). Na perícia preliminar, a PF considerou seu conteúdo irrelevante para as investigações. Em seu perfil no X (antigo Twitter), Carlos criticou a operação da PF e afirmou que o ruído das notícias divulgadas a respeito do pen drive foi “meticulosamente calculado” e “tratado pela velha imprensa como se fosse a chave de um golpe imaginário e suas profundas e escorregadias derivações”.

O vereador se refere ao processo em que Jair Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Para Carlos, a apreensão do pen drive faz parte de uma “narrativa previamente plantada” com o intuito de “nutrir o imaginário popular com enredos fantasiosos”.

