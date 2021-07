Ciro Nogueira aceita convite de Bolsonaro para assumir comando da Casa Civil

Com a posse do senador, o general Luiz Eduardo Ramos, atual ministro da pasta, deve ser deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência da República

Ciro Nogueira é o novo ministro da Casa Civil



O senador Ciro Nogueira (PP) confirmou nesta terça-feira, 27, que aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para assumir o comando da Casa Civil, ocupada por Luiz Eduardo Ramos. “Acabo de aceitar o honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil, feito pelo presidente Jair Bolsonaro”, anunciou Ciro Nogueira. “Peço a proteção de Deus para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder, com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços de que nosso país necessita”, completou. A informação já havia sido antecipada na semana passada pelo próprio presidente, que esperava apenas uma reunião presencial com o parlamentar para confirmar a posse. Com a ida de Ciro para a Casa Civil, Ramos deve ser deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência da República, hoje comandada por Onyx Lorenzoni. Para abrigar Lorenzoni, o Palácio do Planalto irá recriar uma pasta que, no passado, era o Ministério do Trabalho. Bolsonaro garante a mudança não trará aumento de custos, porque os servidores serão apenas remanejados, uma vez que a estrutura do novo ministério já existe e está vinculada à Economia, sob responsabilidade de Paulo Guedes.