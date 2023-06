Confira como cada vereador votou no Plano Diretor de São Paulo

Nova legislação obteve 44 votos favoráveis e 11 contrários; votação ocorreu nesta segunda-feira, 26

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Vereadores votaram nesta segunda-feira, 26, o novo Plano Diretor de São Paulo



A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, nesta segunda-feira, 26, o novo Plano Diretor da capital paulista. Foram 44 votos favoráveis e 11 contrários à nova lei urbanística. A nova legislação substituirá o modelo antigo, aprovado em 2014 durante a gestão de Fernando Haddad (PT). Mesmo com boa parte da oposição se mostrando contrária a nova lei urbanística, o dispositivo foi aprovado, e a próxima revisão está prevista para ocorrer em 2029. Alguns pontos acabaram gerando controvérsias, como a permissão de prédios mais caros em partes próximos às áreas de transporte coletivo; mais locais na cidade com permissão de prédios mais altos; construção de prédios com mais vagas de garagem; permissão de prédios maiores nos miolos do bairro que estão distantes dos corredores de transporte urbano. Depois de aprovado, o projeto será encaminhada para sanção ou veto do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Confira abaixo como cada vereador votou no Plano Diretor de São Paulo:

Quem votou contra?

Celso Giannazi (PSOL)

Cris Monteiro (Novo)

Elaine do Quilombo (PSOL)

Eliseu Gabriel (PSB)

Hélio Rodrigues (PT)

João Ananias (PT)

Luana Alves (PSOL)

Jussara Basso (PSOL)

Luna Zarattini (PT)

Silvia da Bancada Feminista (PSOL)

Toninho Vespoli (PSOL)

Quem votou a favor?