Deputada respondeu a um tuíte feito pelo 03 no ano passado, quando ela testou positivo para Covid-19

Joice Hasselmann respondeu provocação de Eduardo Bolsonaro



Após Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) testar positivo para Covid-19, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) desejou pronta recuperação ao filho do presidente e disse que ele deve viver muito para “pagar pelos crimes”. A parlamentar lembrou um tuíte feito por Eduardo no ano passado, quando ela testou positivo para a doença. Na ocasião, o 03 disse que “não sabia que coronavírus dava em porco também”. “Eduardo Bolsonaro está com Covid. Quando peguei a doença ano passado, Eduardo fez um tuíte asqueroso me comparando a um porco. Eu jamais o compararia a nenhum animal, pois nenhum ser é tão abjeto quanto ele”, escreveu Joice nas redes sociais. “Desejo pronta recuperação e que viva muito para pagar pelos seus crimes”, completou. O deputado testou positivo na manhã desta sexta-feira, 24, após integrar a comitiva presidencial que acompanhou Jair Bolsonaro na Assembleia-Geral da ONU, nos Estados Unidos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro da Advocacia Geral da União (AGU), Bruno Bianco, também foram infectados.

