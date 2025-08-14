‘É revoltando ver Bolsonaro usando tornozeleira’, diz Luciano Zucco após visita ao ex-presidente

Líder da oposição na Câmara levou carnes e outros itens para um churrasco na residência do ex-mandatário; o deputado criticou a situação jurídica de Bolsonaro e disse que ele está sendo ‘preso sem ter sido nem condenado’

Mário Agra/Câmara dos Deputados Líder da oposição na Câmara, o deputado gaúcho Luciano Zucco (PL-RS)



O líder da oposição na Câmara, o deputado gaúcho Luciano Zucco (PL-RS), visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (14), após a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Zucco levou carnes e outros itens para um churrasco na residência do ex-mandatário. Após o almoço, o deputado conversou com a imprensa e comentou sobre o estado de saúde do ex-presidente. “É revoltante a gente ver um ex-presidente da República usando tornozeleira, com muito soluço, com uma saúde debilitada”, declarou Zucco.

O deputado também criticou a situação jurídica de Bolsonaro, afirmando que ele está “sendo cerceado na sua liberdade, sendo preso sem ter sido nem condenado”. Zucco disse que sua visita foi um gesto de amizade e apoio, e que aproveitou a oportunidade para discutir o trabalho da oposição no Congresso Nacional. Ele ainda mencionou que a oposição está denunciando o que considera “abusos” do ministro Alexandre de Moraes para todas as embaixadas, por meio de uma carta de denúncia internacional.