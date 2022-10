Lula tem 50% e Bolsonaro 36% dos votos válidos, indica último Datafolha antes da eleição

Levantamento indica a probabilidade de que a eleição seja encerrada ainda no primeiro turno, fato que não ocorre desde 1998

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Clauber Cleber Caetano/PR Reprodução / Twitter @cirogomes Flickr Simone Tebet Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial de 2022



Faltando um dia para as eleições, Luiz Inácio Lula da Silva conta com 50% dos votos válidos, de acordo com a nova pesquisa do Datafolha, última antes do início das votações. Já o presidente Jair Bolsonaro soma 36% dos votos. O levantamento divulgado neste sábado, 1, considera apenas os votos válidos, ou seja, sem incluir brancos e nulos. Os números são um resultado do debate presidencial transmitido pela TV Globo na última quinta-feira, 29, no qual os candidatos trocaram acusações e ofensas em rede nacional. Historicamente, os debates da Globo possuem influência no resultado das eleições presidenciais no Brasil. Se os números se confirmarem nas urnas, é provável que a eleição seja encerrada ainda no primeiro turno, fato que não ocorre desde 1998, dando a vitória ao petista. A pesquisa também aponta vantagem da senadora Simone Tebet (MDB), que pela primeira vez aparece na terceira posição, com 6% dos votos válidos, contra 5% de Ciro Gomes (PDT), que oscilou um ponto negativo desde o último levantamento. Na possibilidade de um segundo turno, a pesquisa indica que a presidência também ficaria com Lula, que receberia 54% dos votos, frente a 38% de Bolsonaro. Em relação ao levantamento anterior, o quadro da disputa entre os dois principais candidatos é de estabilidade, já que o petista manteve o mesmo patamar e e o atual chefe do Executivo federal variou um ponto dentro da margem de erro. O Datafolha ouviu 6,8 mil pessoas entre os dias dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-00245/2022.

No último debate antes das pesquisas, Lula foi o principal alvo dos participantes, sendo mencionado em temas como corrupção, Mensalão, Petrolão e o assassinado de Celso Daniel. Apesar das críticas diretas e indiretas de todos os oponentes, o principal adversário do petista foi Bolsonato, em trocas mútuas de acusações. Os ataques foram proferidos, principalmente, durante os direitos de resposta. Nos três primeiros blocos do confronto, o atual mandatário do país pediu oito vezes o tempo extra de fala, sendo atendido em quatro ocasiões, quando chamou o adversário de “mentiroso, ladrão e traidor da pátria”.“Se comporte como presidente. Não minta, é feio presidente mentir como você mente toda hora, descaradamente”, disse Lula em resposta. Em outra ocasião, o petista afirmou estar constrangido pela quantidade de direitos de resposta (6 solicitados e 4 atendidos), mas falou em insanidades do presidente da República e prometeu acabar com sigilo de 100 anos imposto pelo chefe do Executivo. “Em 2 de outubro o povo vai te mandar para casa. (…) Quando aparecer aqui, minta menos”, concluiu. No terceiro bloco, com tema livre, Bolsonaro teve a oportunidade de fazer uma pergunta a qualquer adversário, mas declinou de embate direto contra Luiz Inácio Lula da Silva, o que levou a críticas nas redes sociais. Com a ordem dos candidatos – definida por sorteio – o ex-presidente não teve a oportunidade de fazer perguntas a Bolsonaro, o que exclui embate direto entre eles.