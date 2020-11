Eleições em BH: Kalil é reeleito prefeito com 63,4% dos votos

Resultado mostra que gestão do atual prefeito passou praticamente ilesa à pandemia do novo coronavírus; em agosto, administração do ex-presidente do Atlético-MG era aprovada por 71,5% dos eleitores da capital

Ramon Bitencourt/Estadão Conteúdo Alexandre Kalil foi presidente do Atlético-MG antes de assumir a Prefeitura de Belo Horizonte



O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) foi reeleito neste domingo, 15, com 63,4% dos votos válidos, para governar a cidade por mais quatro anos. O resultado confirma a tendência apontada pelas pesquisas de intenção de voto divulgadas desde o início da campanha – na véspera da eleição, o Ibope mostrou Kalil com 72% dos votos válidos. Bruno Engler (PRTB), filiado ao partido do vice-presidente Hamilton Mourão, era o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, e terminou na segunda colocação, com 10% Em suas lives nas redes sociais, o chefe do Executivo federal chegou a pedir votos para “o gordinho”, que também conta com o apoio dos filhos do presidente, entre eles, do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

O resultado da eleição da capital mineira também mostra que a gestão de Kalil, ex-presidente do Atlético-MG, passou praticamente ilesa à pandemia do novo coronavírus. De acordo com um levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas em agosto deste ano, 71,5% dos eleitores da capital de Minas Gerais aprovavam a administração do candidato do PSD. A condução da prefeitura durante a pandemia foi considerada ótima ou boa por 58,4% dos entrevistados e mais bem avaliada (58,9%) se comparada ao governo de Romeu Zema (Novo), com 15,4%, e do presidente Jair Bolsonaro, com 14,4%.