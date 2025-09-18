Genial/Quaest: Bolsonaro registra 64% de rejeição; Lula tem 52%, e Tarcísio, 40%

Pesquisa mostrou que outros nomes registraram índices ainda mais altos de desaprovação: Eduardo Bolsonaro (PL-SP) lidera com 68%, seguida por Michelle Bolsonaro, com 61%, e Ciro Gomes (PDT), com 60%

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (18) mostra que a rejeição nacional ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegou a 40% em setembro. O índice, que em março era de 32%, vem subindo de forma constante nos últimos meses, sinalizando maior exposição do republicano no cenário eleitoral. No último mês, o índice oscilou um ponto para cima. Apesar da escalada, o patamar do republicano ainda está abaixo do registrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cuja rejeição está em 52% (também um ponto a mais do que em agosto), e a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), padrinho político de Tarcísio, que subiu sete pontos e atingiu o maior nível até agora: 64%.

O ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro tem dado sinais de aproximação ao bolsonarismo mais ideológico nas últimas semanas. Na primeira semana deste mês, Tarcísio passou 48 horas em Brasília, onde se reuniu com presidentes de partidos e lideranças do Congresso Nacional para articular a pauta da anistia aos condenados por tentativa de golpe. O movimento do governador culminou no ato de 7 de setembro, quando ele afirmou que não aceitaria a “ditadura de um poder sobre o outro” nem que “um ditador paute o que devemos fazer”, em crítica direta ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. “Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes”, disparou.

A escalada de tensão, porém, gerou alertas em sua própria base. Após a repercussão, Tarcísio foi aconselhado a reduzir a temperatura do discurso e evitar novos desgastes públicos sobre o tema. Na última terça-feira, 16, tentou sinalizar moderação ao declarar: “O esforço que tinha de ser feito, foi feito”. O levantamento da Quaest, no entanto, também aponta um trunfo para o governador paulista. Tarcísio está entre os pré-candidatos mais desconhecidos nacionalmente: 34% dos eleitores afirmaram não saber quem ele é. Entre os que já o conhecem, 26% disseram que votariam nele. A comparação com Lula revela o abismo em termos de notoriedade: apenas 2% disseram não conhecer o presidente, e 46% afirmaram que votariam nele.

Outros nomes testados registraram índices mais elevados de rejeição. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) lidera a lista, com 68%. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece com 61%, e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 60%. Já entre os governadores que despontam como potenciais candidatos de direita, os números são mais baixos, puxados pelo alto desconhecimento. O paranaense Ratinho Jr. (PSD) tem 39% de rejeição, similar a de Tarcísio; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, 33%; e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, 32%.

A pesquisa reforça ainda a posição de Tarcísio como herdeiro natural do bolsonarismo. Entre os eleitores que se declaram apoiadores de Bolsonaro, 23% o apontam como preferido para suceder o ex-presidente. Na direita não bolsonarista, o índice sobe a 34%, deixando para trás Michelle Bolsonaro, com 8%, e Eduardo Bolsonaro, com apenas 2%. O levantamento ouviu 2.004 eleitores em 120 municípios entre os dias 12 e 14 de setembro. As entrevistas foram realizadas em domicílio, por meio de questionários estruturados. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%

