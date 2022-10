Governo antecipa o pagamentos do Auxílio Brasil e Auxílio Gás em outubro

Repasses, que ocorreriam entre os dias 18 e 31 deste mês, agora serão feitos entre 11 e 25, cinco dias antes do segundo turno das eleições

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O valor a ser recebido é de R$ 600 mensais até o final do ano



O Governo Federal adiantou em cinco dias o repasse dos valores do Auxílio Brasil e Auxílio Gás para o mês de outubro. No novo cronograma, os inscritos receberão os benefícios entre 11 e 25 de outubro, cinco dias antes do segundo turno das eleições, marcado para 30 deste mês. O plano original previa que os repasses ocorressem entre 18 e 31 de outubro. O pagamento será fracionado de acordo com o final do número de identificação social dos beneficiários. Não houve alteração nos pagamentos dos demais meses do ano, mas em agosto a gestão também adiantou. O valor a ser recebido é de R$ 600 mensais até o final do ano. Em 2023, será feito um reajuste no valor para R$ 400.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) promete manter o valor de R$ 600 se for eleito — e até aumentá-lo, dependendo de alguns requisitos a serem cumpridos. Seu adversário no segundo turno, o petista Luiz Inácio Lula da Silva, também já disse que dará sequência ao benefício, criado para substituir o Bolsa Família. O programa de transferência de renda foi usado pelo atual mandatário em sua propaganda eleitoral. “Os mais de 20 milhões de brasileiros que recebem o Auxílio Brasil de no mínimo R$ 600 agora receberão mais R$ 200 se começarem a trabalhar. Vai ser R$ 800 mais o salário do trabalho”, anunciou uma das peças de campanha do presidente na televisão. A coligação Brasil da Esperança, de Lula, solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a suspensão da propaganda, mas o pedido foi negado de forma unânime.