Mello Araújo e Rodrigo Garcia tem primeiro encontro sobre plano de governo de Nunes

Reunião ocorre nesta segunda-feira pela manhã; expectativa é que Mello faça sugestões

Reprodução/Instagram/@melloaraujo10 Expectativa é que sejam apresentados detalhes de propostas, e que Mello Araújo também dê sugestões, principalmente na área da Segurança Pública



O ex-coronel da Rota Mello Araújo (PL), pré-candidato a vice na chapa encabeçada pelo atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), nas eleições deste ano, tem a primeira reunião marcado para discutir a gestão. Nesta segunda-feira (1º), Mello se encontra com o ex-governador Rodrigo Garcia, responsável pelo plano de governo da tentativa de reeleição de Nunes. A expectativa é que sejam apresentados detalhes do que Garcia e Nunes já desenham para a proposta, e que Mello Araújo também dê sugestões, principalmente na área da Segurança Pública. Uma das justificativas do entorno do prefeito – e inclusive do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas – para trazer o ex-coronel da Rota para a chapa tem sido justamente esse reforço. Escolha pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro, a expectativa é explicar a presença de Mello Araújo justamente com a ideia de combate ao crime.

O nome do coronel não foi unanimidade entre os aliados de Nunes – e nem com o próprio prefeito ou Tarcísio -, mas a entrada e ascensão do coach Pablo Marçal (PRTB) na corrida eleitoral de São Paulo acelerou a decisão. Em uma provocação após a divulgação do nome do coronel, Marçal, inclusive, chegou a convidar Mello Araújo para secretário de Segurança Publica da cidade de São Paulo se vencer as eleições.