Jovem Pan > Notícias > Política > Paulo Gonet dorme durante voto de Luiz Fux no STF

Paulo Gonet dorme durante voto de Luiz Fux no STF

A cena chamou a atenção dos jornalistas presentes, alguns brincaram com a situação; voto do ministro sobre a ação penal da suposta trama de Golpe de Estado é o mais extenso da Turma até o momento

  • Por Igor Damasceno
  • 10/09/2025 19h26 - Atualizado em 10/09/2025 19h29
Sophia Santos/STF Paulo Gonet Por volta das 18h50, Gonet fechou os olhos e ficou imóvel, e só voltou a abri-los por volta das 19h10

O Procurador-geral da República, Paulo Gonet, dormiu por quase 20 minutos na bancada do Plenário da Primeira Turma do STF. A cena inusitada ocorreu durante o parecer do ministro Luiz Fux sobre a Ação Penal da suposta trama de Golpe de Estado. O serviço de segurança do STF proíbe fotos e vídeos durante a leitura do voto. Por isso, não foi possível fazer o registro.

O voto de Fux é, até o momento, o mais extenso da Turma e já ultrapassa nove horas de leitura. Inicialmente, a sessão se encerraria às 12h, mas devido ao voto longo houve prolongamento e a sessão plenária da Corte, marcada para às 16h, foi cancelada. Por volta das 18h50, Gonet fechou os olhos e ficou imóvel. Só voltou a abri-los por volta das 19h10 ao ouvir um elogio de Fux. A cena chamou a atenção dos jornalistas presentes, alguns brincaram com a situação.

Moraes cochicla e Dino se ausenta

O voto extenso também pode ter provocado cansaço no ministro Alexandre de Moraes, que chegou a cochilar por alguns segundos. Moraes recorreu a um cafezinho para espantar o sono. Já o ministro Flávio Dino se ausentou, ao menos, quatro vezes do plenário.

