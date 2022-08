Rodrigo Garcia tem acordo encaminhado para ter vice do União Brasil

Governador de São Paulo deve sacramentar o nome do deputado federal Geninho Zuliani em sua chapa; MDB fica com a vaga ao Senado

Reprodução/Facebook/Geninho Zuliani Geninho Zuliani é aliado de Rodrigo Garcia desde os tempos de DEM



O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) deve oficializar nas próximas horas o nome do deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil), como candidato a vice em sua chapa. O tucano vai se reunir com aliados do União Brasil nesta quarta-feira, 3, para acertar os últimos detalhes. Segundo um membro da cúpula da sigla ouvido pela Jovem Pan, o acordo está encaminhado. Pelo desenho, o MDB ficará com a vaga ao Senado – os emedebistas reivindicam o posto de vice-governador e pretendiam indicar o ex-secretário de Saúde da capital paulista Edson Aparecido (MDB). O União Brasil é cobiçado porque trará ao candidato escolhido um importante ativo: o tempo de televisão.

Aliado de Rodrigo Garcia e coordenador de campanhas do agora governador de São Paulo desde a década de 1990, Geninho Zuliani foi prefeito de Olímpia, município do interior do Estado, entre 2009 e 2016. Secretário-geral do União Brasil em São Paulo, o deputado federal fez sua carreira política no Democratas (DEM), partido que se uniu ao PSL para dar origem à nova sigla. O nome de Zuliani foi formalmente indicado para o cargo nesta terça-feira, 2. Ele venceu a disputa interna contra nomes como Henrique Meirelles e Alexandre Leite. No sábado, 24, Garcia foi oficializado como candidato ao Palácio dos Bandeirantes sem anunciar o vice. O motivo era o imbróglio envolvendo os dois partidos, que apoiam a postulação do tucano. Como a Jovem Pan mostrou, o União Brasil flertou com a campanha do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto. O movimento foi visto por aliados de Garcia como uma forma da sigla comandada por Luciano Bivar pressionar os tucanos. O acerto com o governador paulista, no entanto, sempre foi tratado como prioridade. A prova disso é que o vice-presidente nacional da legenda, Antônio Rueda, esteve presente na convenção do PSDB