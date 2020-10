Covas libera abertura de parques aos finais de semana e feriados

Prefeitura irá limitar o acesso a 60% da ocupação total; anúncio semelhante foi feito pelo governo estadual, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes na tarde desta segunda-feira, 26

Bruno Escolástico/Estadão Conteúdo Anúncio do prefeito foi feito nesta segunda-feira



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou, nesta segunda-feira, 26, a reabertura de parques municipais aos finais de semana e feriados, a partir do próximo sábado, 31. O candidato à reeleição afirmou que a medida tem o aval da Vigilância Sanitária e será publicada no Diário Oficial nesta terça-feira, 27. Segundo o prefeito, a autorização é possível porque a cidade não registrou aumento dos indicadores da pandemia do novo coronavírus. “Graças à evolução da pandemia na cidade de São Paulo, não observamos um segundo pico da doença e, como os números continuam a melhorar, a Vigilância Sanitária autorizou a reabertura dos parques aos fins de semana”, disse o tucano. O acesso será limitado a 60% da capacidade total e será controlado. A cidade possui 108 parques municipais.

Anúncio semelhante foi feito pelo governador do estado, João Doria (PSDB), na coletiva desta segunda-feira no Palácio dos Bandeirantes. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, a retomada valerá para os parques da Água Branca, Villa-Lobos, Juventude, Horto Florestal, Guarapiranga, Núcleo Engenheiro Goulart, Belém, entre outros. Ellen pediu respeito da população aos protocolos sanitários, como uso de máscara e respeito ao distanciamento social.